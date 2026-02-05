De nouveau en vue lors de lq qualification du RC Lens à Troyes ce mercredi en 8es due finale de la Coupe de France (4-2), Mathieu Udol (29 ans) est renvoyé en équipe de France.

Matthieu Udol refuse de disparaître. Encore brillant lors de la qualification du RC Lens sur la pelouse de Troyes ce mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France (4-2), le piston gauche a une nouvelle fois marqué les esprits. À 29 ans, l’intéressé enchaîne les performances solides… au point de relancer un débat qui semblait inimaginable il y a encore quelques mois : une possible convocation en équipe de France avant la Coupe du Monde 2026.

Longtemps freiné par un parcours médical hors normes, Udol s’est reconstruit loin des projecteurs. Quatre ruptures des ligaments croisés n’ont pas suffi à briser sa carrière. Aujourd’hui, il affiche une régularité et une puissance physique impressionnantes, devenant l’un des éléments les plus fiables du système lensois. Sur les ondes de RMC Sport, Florent Gautreau n’a pas hésité à remettre le sujet sur la table. « Je ne pense pas que le système soit un problème pour que Matthieu Udol aille en équipe de France. Il a eu quatre ruptures des ligaments croisés et c’est dingue de voir comment il est ultra costaud ! » Un témoignage fort, qui résume à lui seul la trajectoire atypique du joueur.

Udol coche toutes les cases

Dans un poste où les Bleus cherchent parfois des profils capables d’enchaîner les efforts, d’apporter offensivement tout en restant solides défensivement, Udol coche de plus en plus de cases. Son expérience, sa résilience et son rendement actuel plaident clairement en sa faveur. La concurrence reste féroce, mais le message est passé. Le taulier du RC Lens n’est plus seulement une belle histoire de résilience. Il est désormais un candidat crédible. Et à force de performances, le rêve bleu pourrait bien devenir une réalité.