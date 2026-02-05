FC Nantes : Kantari annonce une excellente nouvelle avant l’OL ! 

Présent en conférence de presse à deux jours de la réception de l’OL à La Beaujoire (21h), Ahmed Kantari a fait in point sur la situation du FC Nantes.

À deux jours de la réception de l’OL à La Beaujoire (21h), Ahmed Kantari s’est présenté en conférence de presse pour faire le point sur la situation du FC Nantes. Et l’entraîneur des Canaris a apporté une information positive à l’approche d’un rendez-vous crucial.

Comme le veut la tradition, Kantari a d’abord évoqué l’état de son infirmerie. Une absence est à signaler : Bahmed Deuff, blessé avec la réserve, ne sera pas disponible pour cette rencontre. En revanche, la nouvelle est bien plus rassurante concernant Deiver Machado. Le Colombien est de nouveau apte et peut rejouer, un renfort précieux sur le côté gauche à l’approche d’un match aussi important.

Machado apte, Kantari attend du jeu !

Au-delà des aspects médicaux, Ahmed Kantari a également insisté sur l’état d’esprit qu’il attend de son équipe. L’entraîneur du FC Nantes a tenu à souligner les progrès aperçus lors de la seconde période face à Lorient (1-2), notamment dans l’utilisation du ballon. « Mettre de la spontanéité et de la disponibilité. On l’a vu sur la deuxième mi-temps contre Lorient, ils ont été plus entreprenants avec le ballon, et ça, je l’encourage », a-t-il expliqué.

Face à l’OL, le FC Nantes devra confirmer ces intentions et afficher un visage plus ambitieux, surtout à domicile. Avec le retour de Machado et un discours tourné vers l’initiative offensive, Kantari espère voir ses joueurs franchir un cap et répondre présent dans un match qui pourrait peser lourd pour la suite de la saison.