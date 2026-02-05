Revue de presse : Beye a connu un impair avec Pinault à Rennes, Puel a ravivé Nice, Sotoca prolongé à Lens ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Ethan Mbappé n’est pas près de rejouer

Bruno Genesio avait affiché son pessimisme concernant la nouvelle blessure d’Ethan Mbappé, et les examens médicaux ont livré leur verdict pour le milieu du LOSC. Selon Foot Mercato, Mbappé souffre d’une rupture du tendon de la cuisse droite. Celle-ci n’est pas totale mais le joueur en a pour au moins deux mois d’arrêt, une durée qui pourrait s’allonger selon l’évolution de sa cicatrisation…

Stade Rennais : une erreur fatale de Beye avec Pinault ?

Sans compter les tensions dans le vestiaire du Stade Rennais, la porosité de sa défense et la pauvreté du jeu affiché sur le rectangle vert, Habib Beye aurait commis un crime de lèse-majesté avec la famille Pinault en galvaudant la Coupe de France, mardi à Marseille (0-3). « Attention à l’attachement de François Pinault pour la coupe de France. La galvauder est un très mauvais calcul », glisse l’insider Jonathan, bien informé sur les arcanes du Stade Rennais.

Hein n’est plus capitaine du FC Metz

Désigné capitaine du FC Metz après le départ de Matthieu Udol en début de saison, Gauthier Hein s’est vu retirer son brassard après son altercation avec les supporters sur décision de la direction. Le coach Benoît Tavenot l’a annoncé en conférence de presse. « Ça a été acté par la direction, qui a eu une réflexion à ce sujet lundi soir. Une décision a été prise et ça a été argumenté. J’ai été placé un peu en délicatesse par rapport à ça, parce que, quand je suis arrivé il y a quinze jours, j’ai dit à l’époque que je n’avais pas d’arguments pour lui retirer le brassard. Pour être factuel, il fallait prendre une décision pour amener un peu de sérénité, ça a été fait par la direction. »

RC Lens : Sotoca encore des années au Racing ?

Triplement décisif hier lors de la qualification du RC Lens à Troyes (4-2), Florian Sotoca est désormais cantonné à l’ombre du banc en Ligue 1 mais il s’accroche à son rêve d’étirer son temps de jeu dans cette Coupe jusqu’à la fin mai, à un mois de la fin de son contrat dans l’Artois. Avant mieux ? « C’est avant tout un soulagement. C’est beaucoup de travail, de persévérance, souffle-t-il dans L’Équipe Vous savez tout mon amour pour ce club, je ne le remercierai jamais assez de tout ce que j’ai vécu ici et tout ce qu’on va vivre encore sur les années qui arrivent. J’essaie simplement de tout donner pour rendre ses choix un peu plus difficiles, au quotidien et dès qu’il me donne des petits bouts de match. Je suis récompensé et je suis fier de ça. » Pierre Sage a reconnu après la rencontre s’être trompé en le sortant trop tôt dans la rencontre.

OGC Nice : Puel remercie les supporters

Mal embarqué devant Montpellier, l’OGC Nice a finalement composté son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. Claude Puel est ravi. « D’abord, je voudrais remercier les supporters, a souligné le coach du Gym après le match. Même dans notre période terne, ils sont restés avec nous, ils n’ont pas lâché. Et nous non plus. Il y a eu une communion. »

Toulouse FC : Martinez Novell veut profiter du moment

Même s’il a mal commencé 2026 (0-3 face à Lens, le 2 janvier), le Toulouse FC n’a plus rien perdu ensuite (4 victoires et 1 nul toutes compétitions confondues). Et voilà maintenant le vainqueur de la Coupe de France en 2023 en quarts de finale de l’épreuve pour la troisième fois en six ans. De quoi réjouir son entraîneur Carles Martinez Novell : « Mission accomplie. On continue, c’est le plus important. L’aventure est encore longue. Il faut profiter du moment. Je suis très content. »

Paris FC : les premiers mots d’Immobile

Fraîchement arrivé au Paris FC, Ciro Immobile a livré ses premiers mots après l’élimination contre le FC Lorient en Coupe. « Ça a été une semaine un peu compliquée, mais je suis très heureux d’être ici, a confié le meilleur buteur de l’histoire de la Lazio (207 buts en 340 matches). C’est une équipe qui veut grandir vite, j’ai envie de l’aider et de lui donner l’opportunité de marquer plus de buts. » Peut-être dès dimanche (17 h 15), à Auxerre.

FC Lorient : Pantaloni fier après le Paris FC

Olivier Pantaloni ne cachait pas sa joie d’avoir sorti le Paris FC, qui avait lui-même éliminé le PSG en 16es de finale de la Coupe de France. « Je suis très satisfait de cette qualification et victoire, a confié avec retenue l’entraîneur breton. On continue la série. Ce n’était pas l’objectif, plutôt de se qualifier, mais, dans le même temps, cela nous permet de garder notre série. Notre gestion nous a donné raison. Elle a permis à ceux qui jouent peu de se mettre en évidence et tout le monde a pu retrouver des sensations. On a un troisième match en fin de semaine, à Brest (samedi, 19 h), et, avec ce succès, on peut avoir de la force supplémentaire. »

RC Strasbourg : BlueCo a fixé ses objectifs

Selon L’Équipe, les arrivées au RC Strasbourg d’Aaron Anselmino, de Datro Fofana et de Junior Mwanga doivent donner à Gary O’Neil plus de variété dans une fin de saison aux objectifs élevés : top 6 en L1 et bons parcours en Ligue Conférence et en Coupe de France.