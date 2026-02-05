À LA UNE DU 5 FéV 2026
OM : Rabiot – Rowe, le dernier round a eu lieu à Bologne ! 

Par Bastien Aubert - 5 Fév 2026, 14:30
💬 Commenter
Rowe et Rabiot à l'OM
Anciens de l’OM, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont définitivement fait la paix et se sont salués au moment de rentrer dans les vestiaires après l’échauffement du match Bologne – AC Milan mardi soir en Serie A.

Tout est bien qui finit bien entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Les deux hommes se sont définitivement réconciliés et se sont salués en rentrant dans les vestiaires après l’échauffement du match Bologne – Milan mardi soir. Un geste simple, mais lourd de sens après plusieurs mois de tensions.

Pour rappel, leur relation avait explosé à l’OM après une embrouille grave lors du match contre Rennes (0-1) le 15 août dernier. Les deux joueurs marseillais s’étaient à accrochés dans le vestiaire, au point que le club phocéen avait choisi de les pousser dehors en fin de mercato estival. Chacun avait pris des chemins différents, mais la rancune semblait persister… jusqu’à ce dernier round à Bologne.

Sur le plan sportif, les Rossoneri se sont largement imposés 3-0. Rabiot a brillé en inscrivant le troisième but et en jouant l’intégralité de la rencontre, rappelant pourquoi il reste un élément majeur au milieu de terrain. Rowe, lui, a été remplacé par Nicolo Cambiaghi dans le dernier quart d’heure (78e), mais la scène de la réconciliation en début de match prouve que les tensions appartiennent désormais au passé.

