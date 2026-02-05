LOSC : Olivier Létang dévoile les dessous d’un Mercato hivernal inattendu

Le Mercato hivernal 2026 du LOSC s’est refermé dans la retenue, loin des scénarios spectaculaires qu’espéraient certains supporters. Ce dont s’est expliqué Olivier Létang…

Pourquoi aucun attaquant n’a rejoint le LOSC ?

Tous attendaient une recrue pour dynamiser le front de l’attaque, surtout après la grave blessure d’Hamza Igamane qui fragilisait le secteur offensif. La priorité affichée ? Trouver un numéro 9 de métier. Mais plusieurs tentatives ont échoué, qu’il s’agisse de négociations interrompues ou de joueurs finalement non disponibles, comme ceux dont la visite médicale n’a pas été validée.

Face à ces incertitudes, Olivier Létang a misé sur la confiance interne. L’entrée remarquée de Matias Fernandez-Pardo en pointe, auteur d’une prestation convaincante lors du dernier match européen, a changé la donne. «On s’est dit qu’on a Mathias qui venait de faire un bon match. Il jouait 9 en Belgique. A partir de là, on a eu confiance de partir avec lui et on a décidé d’aller chercher des joueurs de côté plutôt qu’un attaquant», a expliqué Létang.

L’état-major lillois a alors décidé de privilégier la polyvalence sur les ailes plutôt qu’un renfort axial, convaincu par le potentiel du jeune attaquant dans ce rôle-clé.Si l’absence d’un pur finisseur a pu surprendre, le LOSC n’est pas resté inactif pour autant. Deux nouveaux profils viennent renforcer les côtés : Noah Edjouma et Gaëtan Perrin. Leur arrivée pour un total de 10 M€ (5 M€ chacun) illustre la volonté de renforcer la largeur et la créativité, tout en s’assurant de la polyvalence nécessaire à l’effectif.

Blessures, finances et stratégie : les vrais choix du LOSC

Le début d’année fut compliqué pour les Dogues, marqués par une série de cinq revers consécutifs en janvier et de nombreux cadres à l’infirmerie, dont Osame Sahraoui, Nabil Bentaleb, Thomas Meunier et Ethan Mbappé. Malgré les critiques, la direction a préféré assurer l’équilibre de l’effectif à tout prix, refusant de céder ses éléments majeurs courtisés sur le marché.

Côté finances, Olivier Létang l’assume : si le contexte économique reste tendu pour de nombreux clubs français, Lille disposait d’une marge d’action mesurée. Mais l’objectif principal a été de ne pas perturber l’ossature du groupe en misant sur sa capacité de rebond, optant pour une utilisation raisonnée des ressources du club.

Cette volonté de stabilité rejoint la politique déjà observée lors de précédents mercatos, l’idée étant de préserver les ambitions sans prendre de risques inutiles.

Les ambitions lilloises pour la suite de la saison

Malgré une phase retour démarrée dans la difficulté, Olivier Létang, épaulé par Bruno Genesio, affiche son optimisme. Le LOSC pointe à la cinquième place de Ligue 1 et se prépare à disputer les barrages en Ligue Europa, gardant en ligne de mire l’objectif d’une qualification européenne.

Le mot d’ordre désormais : unité et esprit positif. Les recrues, la montée en puissance de Fernandez-Pardo et la gestion patiente de l’effectif doivent permettre au groupe de retrouver son élan. Bruno Genesio l’a rappelé, l’essentiel est désormais de capitaliser sur l’énergie collective et la cohésion du vestiaire pour construire une dynamique victorieuse.