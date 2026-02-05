À LA UNE DU 5 FéV 2026
[22:00]Stade Rennais Mercato : un chèque rondelet à venir pour la famille Pinault ?
[21:30]ASSE Mercato : Kanté kiffe déjà Sainté, il aurait pu venir chez les Verts il y a deux ans !
[21:00]FC Nantes : êtes-vous convaincu par le Mercato des Canaris ?
[20:40]Coupe de France : un choc OL-RC Lens, le tirage complet des quarts de finale
[20:30]Real Madrid Mercato : la porte s’ouvre pour Rodri, Guardiola veut deux joueurs en échange !
[20:00]OL : Fonseca se paye Luis Enrique au PSG et Pierre Sage au RC Lens ! 
[19:30]RC Lens : Pierre Sage confirme que le Mercato des Sang et Or n’est pas complètement terminé !
[19:00]FC Nantes : contre l’OL, Kantari mise sur une absence d’Endrick !
[18:30]ASSE Mercato : Horneland a déjà retrouvé un banc !
[18:00]FC Nantes : content du Mercato, Kantari met un coup de pression à ses joueurs avant l’OL
Coupe de France : un choc OL-RC Lens, le tirage complet des quarts de finale

Par Laurent Hess - 5 Fév 2026, 20:40
Pierre Sage (RC Lens)
Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France vient d’être effectué. L’affiche opposera l’OL au RC Lens. L’OM recevra Toulouse.

La Coupe de France entre dans sa phase décisive avec un plateau quasi-exclusif de formations de l’élite. Voici, dans l’ordre du tirage, les rencontres à suivre :

  • Strasbourg ou Monaco affrontera le Stade de Reims, dernier représentant de Ligue 2 dans la compétition.
  • Lorient recevra Nice dans une opposition entre deux équipes qui rêvent de frapper un grand coup.
  • OMToulouse au Vélodrome, un rendez-vous aux allures de classique pour les Marseillais.
  • OLLens, autre affiche très attendue à Lyon.

Les clubs de Ligue 1 dominent ainsi largement ce tableau, laissant peu de place à la surprise, hormis la présence de Reims. À noter que le suspense reste entier pour l’identité du dernier qualifié, entre Strasbourg et Monaco, dont l’affrontement clôture ces huitièmes.

Sage de retour à l’OL

L’absence du PSG à ce stade, après son élimination précoce par le Paris FC, marque un coup d’arrêt pour le géant parisien. Cela ouvre la voie à un possible titre pour les autres favoris, notamment l’Olympique de Marseille qui recevra Toulouse au Vélodrome. Les Marseillais rêvent de trophée pour sauver leur saison et s’appuient sur leur solidité retrouvée. L’OL, pour sa part, recevra le RC Lens dans un quart particulièrement attendu. Face à une équipe nordiste en pleine réussite, l’OL va devoir confirmer sa montée en puissance, à l’image du jeune Endrick lors du match contre Metz. Et retrouvera Pierre Sage, son ancien coach, qui réalise des miravles depuis son arrivée à Lens.

