Coupe de France : un choc OL-RC Lens, le tirage complet des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France vient d’être effectué. L’affiche opposera l’OL au RC Lens. L’OM recevra Toulouse.

La Coupe de France entre dans sa phase décisive avec un plateau quasi-exclusif de formations de l’élite. Voici, dans l’ordre du tirage, les rencontres à suivre :

Strasbourg ou Monaco affrontera le Stade de Reims , dernier représentant de Ligue 2 dans la compétition.

ou affrontera le , dernier représentant de Ligue 2 dans la compétition. Lorient recevra Nice dans une opposition entre deux équipes qui rêvent de frapper un grand coup.

recevra dans une opposition entre deux équipes qui rêvent de frapper un grand coup. OM – Toulouse au Vélodrome, un rendez-vous aux allures de classique pour les Marseillais.

– au Vélodrome, un rendez-vous aux allures de classique pour les Marseillais. OL – Lens, autre affiche très attendue à Lyon.

Les clubs de Ligue 1 dominent ainsi largement ce tableau, laissant peu de place à la surprise, hormis la présence de Reims. À noter que le suspense reste entier pour l’identité du dernier qualifié, entre Strasbourg et Monaco, dont l’affrontement clôture ces huitièmes.

Sage de retour à l’OL

L’absence du PSG à ce stade, après son élimination précoce par le Paris FC, marque un coup d’arrêt pour le géant parisien. Cela ouvre la voie à un possible titre pour les autres favoris, notamment l’Olympique de Marseille qui recevra Toulouse au Vélodrome. Les Marseillais rêvent de trophée pour sauver leur saison et s’appuient sur leur solidité retrouvée. L’OL, pour sa part, recevra le RC Lens dans un quart particulièrement attendu. Face à une équipe nordiste en pleine réussite, l’OL va devoir confirmer sa montée en puissance, à l’image du jeune Endrick lors du match contre Metz. Et retrouvera Pierre Sage, son ancien coach, qui réalise des miravles depuis son arrivée à Lens.