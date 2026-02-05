FC Nantes : content du Mercato, Kantari met un coup de pression à ses joueurs avant l’OL

À LA UNE DU 5 FéV 2026
Par Laurent Hess - 5 Fév 2026, 18:00
En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur du FC Nantes Ahmed Kantari a dressé le bilan du Mercato. Et prévenu ses Canaris avant de recevoir l’OL samedi…

Le FC Nantes, à la lutte pour son maintien en Ligue 1, a été l’un des principaux animateurs du Mercato, cet hiver. Avec l’arrivée sur le banc d’Ahmed Kantari à la place de Luis Castro, mais aussi cinq départs (Benhattab en prêt, Hong, Kwon, Lahdo et Mwanga) et sept arrivées (Machado, Cabella, Sissoko, Yousuf, Guilbert, Kaba, Sylla). Une vraie révolution de palais !

En conférence de presse, Kantari, même si le FC Nantes n’est pas parvenu à renforcer son attaque, échouant notamment sur ses tentatives de faire revenir Moses Simon et Ludovic Blas, s’est réjoui du travail réalisé en collaboration avec les Kita… « Je suis content car on s’est montré résilient pour réussir à signer les joueurs que l’on voulait, a confié Ahmed Kantari. Je pars toujours du principe qu’il ne faut pas faire pour faire. On avait l’opportunité de prendre un joueur offensif en plus. On a tenté des profils intéressants pour amener de la qualité à l’effectif. Mais je fais confiance à mon groupe et si on ramène des joueurs, c’est pour qu’ils apportent un plus. Si c’est juste pour apporter du nombre, je trouve qu’il n’y a pas d’intérêt. Aucun problème sur ce poste offensif, on n’a juste pas trouvé le joueur qui allait nous apporter ce plus. Donc je suis très content du mercato qui a été effectué. »

Pas de panic buy au FC Nantes, une bonne chose selon Kantari

Le coach du FCN s’est dit satisfait de son groupe, y compris en attaque… « On a toujours Amady Camara dans l’effectif, Ganago est revenu, Dehmaine (Tabibou) est capable de joueur au poste d’ailier. Herba (Guirassy), Matthis (Abline)… Il y a des joueurs en qui j’ai confiance mais c’est à eux de faire plus et de montrer plus. Il faut surtout faire de qualité plutôt que de la quantité. C’est parfois l’erreur qu’on peut commettre sur certains mercatos à faire des “panic buy” (achats de panique) pour se sécuriser. Moi, je ne suis pas dans cet état d’esprit. Les dirigeants ont été très ouverts pour pouvoir faire des profils, mais à partir du moment où je sentais que ce n’étaient pas les profils qu’il fallait pour renforcer l’équipe, je ne voyais pas d’intérêt. » Un Kantari satisfait donc, mais qui attend plus de ses joueurs, et ce dès samedi contre l’Olympique Lyonnais, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.

