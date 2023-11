OM : nouvelles révélations sur la vente du club, le prix réclamé par McCourt est connu !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d'un rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie saoudite se font de plus en plus insistantes. Tout comme L'Équipe, le 10 Sport a récemment fait un point sur la possible vente du club phocéen.

McCourt attend au moins 300 M€

D'après nos confrères, le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, n'aurait à ce jour reçu aucune offre officielle et il n'y aurait aucune négociation en cours entre le milliardaire américain et les Saoudiens, qui seraient toutefois bien intéressés par le club olympien. Toujours selon le 10 Sport, Frank McCourt souhaiterait vendre l'OM depuis maintenant trois ans et aurait fixé le prix de vente à minimum 300 millions d'euros. Le Bostonien ne voudrait pas perdre un seul euro dans cette affaire.

Au sujet de la possible vente de l'OM



▶️Aucune offre officielle à ce jour. Comme il n'y a aucune négociation en cours.



▶️Une volonté de McCourt de céder le club, depuis 3 ans. Mais il refuse d'écouter à moins de 300/350 M€... Il ne veut pas perdre un euro dans cette affaire… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 15, 2023

Podcast Men's Up Life