OM - Mercato : rebondissement pour Gallardo, des renforts à la pelle dans ses bagages ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le contact n’est pas encore coupé entre Marcelo Gallardo et l’OM. Contrairement à ce qu’annonce L’Équipe dans son édition du jour, Pablo Longoria n’a pas encore enterré la piste menant à l’entraîneur argentin. « Les négociations entre Marcelo Gallardo et l'OM avancent positivement, assure le journaliste de TNT Sports Enzo Olivera sur Twitter. Le club a donné son accord pour les besoins du marché des transferts et de son personnel. Aussi avec salaire. Maintenant, la balle est du côté argentin. Équipe en réflexion. »