AS Monaco : énorme coup dur pour Paul Pogba

L’AS Monaco franchit un cap fort en écartant Paul Pogba de sa liste pour la suite de la Ligue des Champions. Le milieu de terrain français, auréolé d’un passé glorieux mais aujourd’hui entouré d’incertitudes médicales, reste loin des pelouses. À l’heure où le club s’apprête à croiser le PSG en 16e de finale, ce choix confirme le climat de doute autour de l’avenir immédiat de la star tricolore.

Pogba, absent des terrains : la situation s’aggrave

Retiré officiellement de la liste UEFA, Pogba n’a pas foulé la pelouse depuis le début décembre, où il n’avait disputé que 22 minutes face à Brest. Depuis, le silence s’est épaissi autour de sa blessure au mollet, et le champion du monde 2018 n’a plus été aperçu en match officiel. Les supporters monégasques espéraient revoir leur recrue star, mais le couperet vient de tomber : la suite européenne du club se jouera sans lui.

Monaco ajuste sa liste pour la Ligue des Champions

L’éviction de Pogba ne vient pas seule. Monaco réforme en profondeur son groupe pour la deuxième phase de Ligue des Champions avec des choix radicaux. Outre l’international tricolore, d’autres noms manquent à l’appel :

Takumi Minamino

Mohammed Salisu

Les deux joueurs, absents jusqu’à la fin de saison en raison de blessures sérieuses, quittent la liste. Pour en savoir plus sur leur actualité médicale, vous pouvez retrouver un point complet sur la blessure de Minamino.

Pogba absent lors du 16e de finale face au PSG

Face à ces absences majeures, l’AS Monaco injecte du sang neuf dans sa liste européenne avant le choc contre le PSG :

Krépin Diatta

Wout Faes

Simon Adingra

Cette intégration vise à offrir à l’effectif de la Principauté plus de vivacité et de solutions face à un adversaire aussi redouté que le club parisien.

L’incertitude domine plus que jamais. Officiellement blessé au mollet, Pogba n’a, depuis le début de la saison, cumulé que 30 minutes de jeu avec Monaco. La question de son retour ne cesse de hanter le vestiaire. Récemment, le directeur général du club, Thiago Scuro, n’a pas caché ce flou, reconnaissant qu’il n’existe « pas de réponse claire » à ce stade. Tout le secteur médical continue de chercher la bonne solution, mais aucun calendrier précis n’est avancé.

Une gestion médicale encore floue à Monaco

L’AS Monaco traverse une zone de turbulence concernant la santé de ses cadres. Après la sortie de Minamino, c’est aujourd’hui le cas Pogba qui pose question. Entre les espoirs contrariés et l’absence d’évolution nette dans le dossier, la situation pèse sur l’ambiance à la Turbie. Dans ce climat, une chose est certaine : Pogba avance désormais dans le brouillard. Et ses rêves de Coupe du monde s’éloignent chaque jour un peu plus…