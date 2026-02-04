À LA UNE DU 4 FéV 2026
[23:05]Troyes – RC Lens : les notes des Sang et Or, qualifiés pour les quarts de la Coupe de France
[22:30]Coupe de France : Endrick délivre l’OL, l’OGC Nice miraculé face à Montpellier
[22:00]ASSE Mercato : Ekwah fait passer un message très surprenant aux supporters des Verts
[21:30]AS Monaco : énorme coup dur pour Paul Pogba
[21:00]Stade Rennais Mercato : après Fofana, Samba et Frankowski, un autre ancien du RC Lens a été visé !
[20:30]OM : Rulli ou De Lange dans les buts contre le PSG, même De Zerbi s’interroge !
[20:00]Arabie saoudite : Al-Hilal se frotte les mains pour Karim Benzema et répond à la colère de Cristiano Ronaldo
[19:30]ASSE Mercato : un milieu plein d’avenir va rejoindre les Verts… en 2028 !
[19:00]Stade Rennais : l’OM a ravivé de grosses tensions entre Habib Beye et ses joueurs !
[18:30]OM : Longoria fait passer un message fort avant le PSG
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

AS Monaco : énorme coup dur pour Paul Pogba

Par Laurent Hess - 4 Fév 2026, 21:30
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’AS Monaco franchit un cap fort en écartant Paul Pogba de sa liste pour la suite de la Ligue des Champions. Le milieu de terrain français, auréolé d’un passé glorieux mais aujourd’hui entouré d’incertitudes médicales, reste loin des pelouses. À l’heure où le club s’apprête à croiser le PSG en 16e de finale, ce choix confirme le climat de doute autour de l’avenir immédiat de la star tricolore.

Pogba, absent des terrains : la situation s’aggrave

Retiré officiellement de la liste UEFA, Pogba n’a pas foulé la pelouse depuis le début décembre, où il n’avait disputé que 22 minutes face à Brest. Depuis, le silence s’est épaissi autour de sa blessure au mollet, et le champion du monde 2018 n’a plus été aperçu en match officiel. Les supporters monégasques espéraient revoir leur recrue star, mais le couperet vient de tomber : la suite européenne du club se jouera sans lui.

Monaco ajuste sa liste pour la Ligue des Champions

L’éviction de Pogba ne vient pas seule. Monaco réforme en profondeur son groupe pour la deuxième phase de Ligue des Champions avec des choix radicaux. Outre l’international tricolore, d’autres noms manquent à l’appel :

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
  • Takumi Minamino
  • Mohammed Salisu

Les deux joueurs, absents jusqu’à la fin de saison en raison de blessures sérieuses, quittent la liste. Pour en savoir plus sur leur actualité médicale, vous pouvez retrouver un point complet sur la blessure de Minamino.

Pogba absent lors du 16e de finale face au PSG

Face à ces absences majeures, l’AS Monaco injecte du sang neuf dans sa liste européenne avant le choc contre le PSG :

  • Krépin Diatta
  • Wout Faes
  • Simon Adingra

Cette intégration vise à offrir à l’effectif de la Principauté plus de vivacité et de solutions face à un adversaire aussi redouté que le club parisien.

Quelle date de retour pour Pogba ?

L’incertitude domine plus que jamais. Officiellement blessé au mollet, Pogba n’a, depuis le début de la saison, cumulé que 30 minutes de jeu avec Monaco. La question de son retour ne cesse de hanter le vestiaire. Récemment, le directeur général du club, Thiago Scuro, n’a pas caché ce flou, reconnaissant qu’il n’existe « pas de réponse claire » à ce stade. Tout le secteur médical continue de chercher la bonne solution, mais aucun calendrier précis n’est avancé.

Une gestion médicale encore floue à Monaco

L’AS Monaco traverse une zone de turbulence concernant la santé de ses cadres. Après la sortie de Minamino, c’est aujourd’hui le cas Pogba qui pose question. Entre les espoirs contrariés et l’absence d’évolution nette dans le dossier, la situation pèse sur l’ambiance à la Turbie. Dans ce climat, une chose est certaine : Pogba avance désormais dans le brouillard. Et ses rêves de Coupe du monde s’éloignent chaque jour un peu plus…

AS MonacoLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : AS Monaco, Ligue des champions