OM - Mercato : une cible commune avec le RC Lens va court-circuiter la principale piste de Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Annoncé partant certain quand Igor Tudor était l'entraîneur de l'OM et le laissait trop souvent sur le banc à son goût, Mattéo Guendouzi a déclaré qu'il voulait continuer en Provence après le départ du Croate. L'arrivée de Marcelino l'a convaincu d'enchaîner une troisième saison à Marseille, où il est sous contrat jusqu'en 2025. Mais de toute façon, sa principale piste pour la saison prochaine est en train de s'évanouir et à cause d'un joueur que ciblaient l'OM mais également le RC Lens en début de marché estival !

Zakaria bientôt à West Ham

Ce joueur, c'est le Suisse Denis Zakaria. La Juventus le propose à de nombreux clubs car elle ne compte plus sur lui. Alors que Sang et Or et Provençaux ont préféré passer leur tour, c'est West Ham qui tiendrait la corde aujourd'hui pour le recruter. Le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi assure qu'il n'y a pas encore d'accord global car les Hammers et la Juve ne sont pas d'accord sur la présence d'une option d'achat dans le contrat de prêt. Mais Zakaria devrait bien prendre la route de l'Est londonien. Et Guendouzi bien rester à Marseille en 2023-24.

Le calendrier de l'Olympique de Marseille pour la saison 2023-24

West Ham continue de négocier pour #Zakaria (Juventus Turin), mais il n’y a pas d’accord global. Le dossier bloque notamment sur la présence ou non d’une option d’achat obligatoire. Le Suisse est effectivement dispo en prêt mais il faut remplir certaines conditions. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 11, 2023

Zakaria bientôt à West Ham

Ce joueur, c'est le Suisse Denis Zakaria. La Juventus le propose à de nombreux clubs car elle ne compte plus sur lui. Alors que Sang et Or et Provençaux ont préféré passer leur tour, c'est West Ham qui tiendrait la corde aujourd'hui pour le recruter. Le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi assure qu'il n'y a pas encore d'accord global car les Hammers et la Juve ne sont pas d'accord sur la présence d'une option d'achat dans le contrat de prêt. Mais Zakaria devrait bien prendre la route de l'Est londonien. Et Guendouzi bien rester à Marseille en 2023-24.

Le calendrier de l'Olympique de Marseille pour la saison 2023-24

West Ham continue de négocier pour #Zakaria (Juventus Turin), mais il n’y a pas d’accord global. Le dossier bloque notamment sur la présence ou non d’une option d’achat obligatoire. Le Suisse est effectivement dispo en prêt mais il faut remplir certaines conditions. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 11, 2023

Podcast Men's Up Life