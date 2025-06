PSG : Booba met un violent coup de pression à Kylian Mbappé

Après l’annonce de la plainte de Kylian Mbappé contre le PSG, le rappeur Booba s’en est pris à l’attaquant du Real Madrid.

Le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG prend désormais une tournure judiciaire, mais aussi médiatique. Alors qu’une information judiciaire a été ouverte à Paris après la plainte de l’attaquant du Real Madrid pour harcèlement moral, les réseaux sociaux s’en mêlent. L’affaire, très médiatisée, ne cesse de faire réagir, y compris en dehors du monde du sport.

« Tu vas pas nous péter les couilles longtemps Kyky »

C’est notamment le cas de Booba, figure incontournable du rap français, qui a publiquement attaqué Mbappé sur X. « Si tu laisses pas Nasser tranquille je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une « gastro ». Joue au foot marque des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les couilles longtemps Kyky. Et passe ton permis! », a violemment réagi le rappeur de 48 ans.