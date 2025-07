PSG – Chelsea : Marquinhos veut rester fier malgré la claque prise en finale

La réaction du capitaine Marquinhos après la très grosse défaite du PSG face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs.

Au sortir d’une finale douloureuse, le PSG s’est incliné 3 buts à 0 face à Chelsea et a fait une croix sur la Coupe du Monde des clubs. Après la rencontre, Marquinhos a pris la parole avec lucidité et émotion au micro de DAZN. Le capitaine du Paris Saint-Germain n’a éludé aucune question, revenant sur les raisons de la défaite et rendant hommage à la saison réalisée par son équipe.

« Je suis désolé, mais ça n’enlève rien de cette saison de fou »

« Je pense que Chelsea a bien travaillé sur nos faiblesses, tactiquement ils nous ont mis en difficulté. On a mis du temps à réagir. On va travailler pour la suite, toutes les équipes vont nous étudier, c’est à nous d’être toujours au top. Chelsea a remporté la bataille physique, dans les duels, nous on était un peu en dessous. C’était difficile pour nous. Ils ont été très efficaces, et ça change tout. On l’a vu pour nous contre l’Inter, le Real, le Bayer,, ça change tout. On a eu des opportunités, on n’a pas été efficaces, et derrière, ça se paye. Les supporters ? Ils sont toujours là, dans les bons et les mauvais moments. On voulait vraiment ce trophée. On ne sait pas si on sera là lors de la prochaine édition. Je suis désolé, mais ça n’enlève rien de cette saison de fou. C’était des moments incroyables, les supporters sont très fiers. On a perdu avec notre philosophie, on ne s’est pas caché, mais Chelsea a été plus efficace que nous ».