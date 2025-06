PSG Mercato : la tendance se confirme pour l’avenir de Gonçalo Ramos

Recruté à prix d’or à l’été 2023, Gonçalo Ramos (24 ans) ne devrait pas quitter le PSG cet été.

Gonçalo Ramos poursuit son chemin discret mais efficace au sein d’un PSG où il n’est pas le titulaire indiscutable en attaque. Malgré la concurrence féroce et les choix parfois déroutants de Luis Enrique, l’attaquant portugais a su se montrer utile : 32 buts et 8 passes décisives en 84 matchs sous le maillot parisien. Régulier sans être omniprésent, il s’est imposé comme une option fiable dans l’effectif parisien.

Pas de départ à venir pour Gonçalo Ramos

Loin de réclamer un départ ou plus de considération, Ramos a publiquement affiché sa satisfaction d’évoluer au PSG, y compris pendant la Coupe du Monde des Clubs. Loin d’être sur le départ (sous contrat jusqu’en 2028), il reste engagé dans le projet du club.

Du côté du PSG, on n’envisage pas non plus de s’en séparer, rapporte Foot Mercato. Le joueur, recruté à prix fort (80 M€), garde la confiance de ses dirigeants. Son profil, plus axial et puissant que celui d’autres attaquants comme Dembélé, lui permet d’apporter des solutions complémentaires au staff technique.