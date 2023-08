Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Invité à s'exprimer au micro de Canal+ à l'issue du match nul du PSG contre Lorient (0-0), Luis Enrique s'est dit « déçu » du résultat.« Je pense qu'on méritait un peu plus. Il nous a manqué de marquer un but. Même s'il y avait un adversaire qui a bien défendu, nous avons généré des occasions de but. Je pense que nous avons fait un match impressionnant au niveau défensif ».

« C'est très décevant d'avoir déçu nos supporters »

Quant à savoir s'il faut être patient avec le PSG, l'Espagnol ne veut surtout pas prendre cette excuse pour réclamer du temps : « Je pense que c'est compliqué d'être patient avec de tels supporters. C'est très décevant d'avoir déçu nos supporters ».

Lancé par Hervé Mathoux sur la nécessité d'intégrer Ousmane Dembélé voir de rappeler Kylian Mbappé, Luis Enrique a été aussi clair qu'expéditif : « Mon travail est d'améliorer les joueurs individuellement... enfin ceux qui peuvent jouer ». Derrière cette phrase, un gros blanc et l'interview s'est terminée.

A Laurent Paganelli durant la rencontre, le PSG a également démenti tout changement de situation concernant Kylian Mbappé, toujours écarté jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'à ce qu'il prolonge son contrat au delà de juin 2024.

