PSG : Mbappé et un autre leader pointés du doigt dans le vestiaire ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Kylian Mbappé a donné mardi à Milan des signes qui trompent rarement chez lui. En moulinant les bras et secouant régulièrement ses partenaires, surtout d’attaque, l’attaquant du PSG a vécu une sale soirée à San Siro (1-2). Son statut de leader commencerait-il à être mis en doute au sein du vestiaire ? Selon Le Parisien, son côté aboyeur et sa tendance à s’agacer et se couper du reste de l’équipe quand tout va mal a été remarqué par ses coéquipiers et passerait de moins en moins bien.

Marquinhos ne donne plus le change

Surtout que Marquinhos ne donne plus le change. Toujours d’après le quotidien francilien, plusieurs joueurs du groupe parisien reprochent à l’international brésilien de fuir ses responsabilités quand l’équipe va mal. Le défenseur de 29 ans aurait même tendance à se défiler lorsque certains joueurs du PSG ont besoin d’être recadrés, notamment à Milan. En sera-t-il de même, et si besoin, ce samedi à Reims (17h) ?

PSG - Mercato : une nouvelle réponse incendiaire du Real Madrid à Mbappé ? https://t.co/ak1LRdwd2e — But! Football Club (@club_but) November 10, 2023

Podcast Men's Up Life