PSG : Neymar s'est encore mis dans de sales draps

Les jours se suivent et se ressemblent pour Neymar, le milieu de terrain du PSG. Contraint de délaisser less terrains depuis des mois, en raison d'une opération à la cheville droite en mars dernier, et pas vraiment certain de poursuivre avec le club de la capitale qui pourrait lui trouver un nouveau point de chute, le Brésilien défraie la chronique pour une infraction environnementale !

Près d'un million d'euros d'amende !

Ainsi, et on vient de l'apprendre, des travaux dans l'une de ses propriétés, ont été récemment arrêtés pour "infractions environnementales" ! Et comme il est rapporté par l'Agence France Presse, le maire de la commune ou se situe la résidence de Neymar s'est déjà montré menaçant. "La prochaine étape consistera à évaluer les irrégularités constatées et à infliger une amende qui, selon les estimations et compte tenu des dommages causés à l'environnement, ne sera pas inférieure à cinq millions de réais (environ 950 000 euros)."