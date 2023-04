PSG - RC Lens : Galtier envoie un message fort à Al-Khelaïfi et Campos et répond à la rumeur Fofana

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Le Paris Saint-Germain s'est offert le choc de la 31e journée de Ligue 1 en battant ce samedi le RC Lens (3-1). Alors que les Parisiens comptent désormais 9 points d'avance sur leur adversaire du soir, Christophe Galtier a évoqué le titre en conférence de presse d'après-match.

"Il faudra être sérieux pour ne pas laisser d’espoir à nos concurrents"

"Qu’est qui pourrait empêcher le PSG d’être champion ? De ne pas être sérieux, de croire que c’est fait. On a un calendrier avec des équipes qui se battent pour le maintien. Il faudra ne pas se satisfaire de ces neuf points d’avance et aller chercher des victoires, des victoires, des victoires… Et être comme nous l’avons été quand on était en supériorité numérique : à la fois très sérieux et plus haut pour développer du jeu offensif. Il faudra surtout ne pas être comme on l’a été en deuxième période où on a été suffisants. Le prochain match, vendredi face à Angers, il faudra être sérieux pour ne pas laisser d’espoir à nos concurrents", a déclaré le coach parisien devant la presse avant d'être interrogé sur la rumeur envoyant le capitaine et milieu de terrain des Sang et Or, Seko Fofana, au PSG.

"C’est un joueur qui, depuis quelque temps, réussi des saisons pleines. Il me semble être un leader de l’équipe, il a cette capacité à casser les lignes, met de l’impact… Mais on va faire en sorte de finir cette saison avant de parler de la suivante."

Galtier remercie Al-Khelaïfi et Campos

Enfin, le technicien français a conclut sa conférence de presse en remerciant Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et tout le club de la capitale en général pour leur soutien après les accusations de racisme dont il fait l'objet. "Je voulais terminer cette conférence de presse en remerciant à la fois mon président (Nasser Al-Khelaïfi), qui a été omniprésent cette semaine, ainsi que Luis Campos, lui aussi omniprésent, comme l’ensemble du club. Merci à eux."

Pour résumer Le titre, Seko Fofana, les accusations de racisme... l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, avait des choses à dires en conférence de presse après la victoire des siens face au RC Lens (3-1).

