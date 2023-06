PSG - Mercato : et maintenant, Campos fonce sur un serial buteur de Ligue 1

Auteur de 24 buts et quatre passes décisives en 37 matchs, Jonathan David est scruté par de nombreux clubs européens. Si certains évoquent Naples, en cas de départ d’Osimhen, un nouveau cador européen entre en lice.

C’est en effet ce que révèle le journaliste, Ben Jacobs. Le Paris Saint-Germain serait un prétendant pour recruter Jonathan David, en prévision de futurs départs. Le LOSC souhaite vendre David pour 60 millions d’euros. Toutefois, la Premier League aurait la préférence du canadien, pour le moment. Le buteur lillois va explorer les différentes possibilités qui s’offrent à lui très prochainement.

