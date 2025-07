Seulement prêté au SCO d’Angers, Hervé Koffi a dit combien il avait mal vécu la saison passée avec le RC Lens. Il dit y avoir appris à ne pas s’attacher trop vite aux gens…

C’était jour de présentation, ce mercredi, pour Hervé Koffi au SCO d’Angers. Et si le gardien de 28 ans a fait attention à ne pas trop en dire, on a bien compris qu’il avait très mal vécu sa saison au RC Lens, où il est arrivé l’été dernier en provenance de Charleroi. Lui qui a assuré un court intérim durant l’hiver, entre le départ de Brice Samba à Rennes et le recrutement de Mathew Ryan, jure avoir appris à ne pas s’attacher trop vite aux gens et à se méfier…

« C’était difficile. Pour le moment, j’aimerais bien garder mes forces pour la saison à venir. Laisser le passé au passé et me concentrer sur ma saison ici. Quand on est footballeur, il faut s’attendre à ce genre de situations. Heureusement, il y avait de bonnes personnes autour de moi qui ont su me remotiver. Mon passage à Lens m’a donné beaucoup d’expérience. J’ai appris beaucoup de choses, à ne pas trop vite s’attacher aux gens, à être très prudent et se méfier… »

« Quand on sort de 4 ou 5 saisons en tant que titulaire, se retrouver en tant que numéro 2, il y a quand même des frustrations et des questions qui se posent individuellement. La meilleure solution pour moi était de venir ici, d’avoir du temps de jeu et de continuer à progresser. » Même si ses critiques doivent essentiellement concerner Will Still, qui a depuis quitter Lens, Koffi aurait peut-être pu s’épargner certains propos, sachant qu’il n’est que prêté à Angers par le Racing…