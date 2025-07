RC Lens : le transfert d’El Aynaoui à la Roma officialisé, les Sang et Or le remercient

C’est fait : Neil El Aynaoui quitte le RC Lens pour l’AS Rome.

Neil El Aynaoui était arrivé à Rome samedi et son transfert chez le dernier 5e de Serie A est désormais officiel. Il portera le numéro 8 à la Roma.

23,5 M€ (avec 1,5 M€ de bonus) pour le RC Lens

Le montant du deal s’élève à 23,5 M€ + 1,5 M€ de bonus, et le RCL conservera un pourcentage sur la plus value du Marocain. « Après deux saisons d’un attachement mutuel avec le public lensois, le milieu rejoint le mythique club italien dans le cadre d’un transfert. Le club remercie Neil et lui souhaite le meilleur pour la suite », a glissé le club artésien sur son site officiel.