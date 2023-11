RC Lens : Gervais Martel voit très grand pour l'avenir du RCL et désigne son chouchou !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Dans un entretien accordé à So Foot, Gervais Martel (68 ans), ancien président historique du RC Lens, évoque sa vision du foot et fait le tour des clubs de L1 pour donner son avis. Lequel est bien tranché sur le Stade Rennais., notamment. Il évoque aussi le RCL, évidemment. Avec enthousiasme... "Lens peut devenir un grand club européen" "Je pense que Lens peut devenir un grand club européen. Il en a les moyens. Il est malin, il investit… N’importe qui ne peut pas acheter Elye Wahi", estime-t-il. Et à lui d'ajouter... "On a des valeurs, on ne fait pas d’esbroufe et on a une équipe dans laquelle pas une tête ne dépasse. C’est un collectif dans lequel il est difficile de ressortir une individualité. Mais il y a des mec extraordinaires. Pour moi, Sotoca est une grande star qui court comme un malade à tous les coins du terrain. C’est ça qu’aiment les gens. Le panache. C’est mieux de gagner, mais perdre alors que tes joueurs ont tout donné, ce n’est pas grave. C’est ça que les gens aiment bien." Lens, l’évolution du foot français, la place des supporters : entretien avec un président à l'ancienne, plus habitué aux barquettes de frites qu’aux voyages en jet. https://t.co/TmTOfEOSY0 — SO FOOT (@sofoot) November 8, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer L'ancien président du RC Lens Gervais Martel prédit un bel avenir à son club de coeur et encense Florian Sotoca. "Pour moi, Sotoca est une grande star qui court comme un malade à tous les coins du terrain. C’est ça qu’aiment les gens. Le panache. C’est mieux de gagner, mais perdre alors que tes joueurs ont tout donné, ce n’est pas grave. C’est ça que les gens aiment bien."

Laurent HESS

Rédacteur