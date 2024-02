RC Lens : Haïdara, Haise... Pouille met les choses au clair

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Entre l'avenir de Massadio Haïdara, annoncé tout proche du FC Nantes mais finalement resté, et le fait que Franck Haise ne soit plus manager, le RC Lens a beaucoup fait parler de lui en janvier. Son directeur général, Arnaud Pouille, a accordé une interview à La Voix du Nord pour mettre les choses au clair dans ces dossiers brûlants et assurer que tout allait bien chez les Sang et Or.

"Haïdara ? La porte n'a jamais été vraiment ouverte"

"Il faut se replacer dans le contexte du mois d'octobre 2022, où on nous spolie plusieurs forces vives (à commencer par le directeur sportif Florent Ghisolfi, parti à Nice). A l'époque, on veut entretenir notre dynamique, dans une saison particulière, coupée par le Mondial, et la suite nous prouve qu'on a eu raison de donner plus de responsabilités à Franck. Mais avec le temps, on s'est tous rendu compte que ces missions étaient très énergivores pour Franck, qui n'est pas genre à rechigner à la tâche. Les coupure qu'il pouvait avoir avant, il ne les a pas eues l'été dernier, ou avec la Coupe d'Europe. Son analyse personnelle était légitime."

"Haïdara ? La porte n'a jamais été vraiment ouverte. Cela est arrivé au moment du départ de Maouassa. On connaît la polyvalence de Massadio, Waldemar (Kita) a fait jouer son expérience, mais l'issue est ce qu'elle est et c'est très bien. Massadio, on le connaît depuis six ans, c'est un guerrier, avec du vécu, et son apport dans le groupe est très important."

