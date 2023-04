RC Lens : les Sang et Or en Ligue des Champions ? Sotoca calme le jeu !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le RC Lens est en train de réaliser une saison fantastique ! Hier soir, les Sang et Or ont repris la deuxième place de Ligue 1 à l’OM en s’imposant contre le Stade Rennais (1-0) en Bretagne. Interrogé par l’Equipe sur une potentielle qualification en Ligue des Champions, Florian Sotoca se veut prudent pour l’instant.

« On reprend la deuxième place. Mais on ne va pas trop regarder le classement. Il est encore anecdotique. On est à neuf journées de la fin. Il ne faut pas se focaliser sur notre classement. On va plus penser au prochain match contre Strasbourg. On ne s'enflamme pas. On reste sereins et positifs après une période plus difficile après la Coupe du monde. Il faut rester nous-même. Il y a encore beaucoup de points à prendre », a-t-il expliqué.

« Si on est encore dans cette position à trois ou quatre journées de la fin, ce sera un sujet. On ne va pas se priver si on est encore bien placés dans les derniers matches. On n'est pas encore dans cette dernière ligne droite pour l'instant. On garde la tête froide. Ça peut encore aller vite d'un côté comme de l'autre », a confié Florian Sotoca dans les colonnes du quotidien sportif. Cette fin de saison s’annonce plus qu’intéressante…