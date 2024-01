RC Lens : un taulier d’Haise fauché en plein vol !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Premier coup dur de l’année 2024 pour le RC Lens. Massadio Haïdara (RC Lens, 31 ans), qui était en stage avec sa sélection nationale pour préparer la CAN, ne figure pas dans la liste des 27 joueurs dévoilée par Éric Chelle. Et pour cause : le latéral gauche s’est blessé à l’entraînement hier dans la matinée, selon L’Équipe. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Haïdara blessé à l'entraînement On ne connaît pas encore la gravité du mal en question. Le Mali, lui, évoluera dans le groupe E aux côtés de la Namibie, de l’Afrique du Sud et de la Tunisie. Le premier match se jouera le 16 janvier prochain. 🚨 OFFICIEL : La LISTE du 🇲🇱 Mali pour la CAN 2024 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/TmDUfwHhYe — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) January 2, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Massadio Haïdara (RC Lens, 31 ans), qui était en stage avec sa sélection nationale pour préparer la CAN, ne figure pas dans la liste des 27 joueurs dévoilée par Éric Chelle. Le latéral gauche s’est blessé à l’entraînement !

Bastien Aubert

Rédacteur