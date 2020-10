RC Lens, LOSC – Exclu BUT : Pourquoi Gillet a préféré Charleroi à Mouscron...

A 36 ans, Guillaume Gillet a quitté le RC Lens sur une montée en L1, cet été, alors qu'il était en fin de contrat chez les Sang et Or. Le milieu de terrain s'est engagé avec Charleroi, actuel leader du championnat belge. Un choix qu'il ne regrette pas, lui qui a aussi été sollicité par Mouscron.

«Mouscron souhaitait que je vienne pour encadrer les jeunes, ceux qui viennent du LOSC notamment» »

« Deux clubs se sont positionnés : Charleroi et Mouscron, confie Gillet. Mais mon choix s'est vite porté sur Charleroi. C'est un club qui s'est invité à la table des grands clubs belges depuis quelques saisons. C'est familial, c'est structuré. La stratégie fonctionne bien, comme on a pu le voir avec Victor Osimhen. Sans les mêmes moyens qu'Anderlecht, Bruges ou le Standard, Charleroi parvient à rivaliser. »

Et à l'ancien lensois d'expliquer : « Mouscron souhaitait que je vienne pour encadrer les jeunes, ceux qui viennent du LOSC notamment. C'était plus pratique. J'habitais juste à côté, mon fils jouait même au foot au club. Mais j'ai toujours privilégié le sportif. C'était plus motivant pour moi de jouer le haut du tableau. Je suis assez content de mon choix. » Alors que Charleroi est en tête de la Jupiler League, Mouscron ferme la marche après 8 journées.