RC Lens - Mercato : accord trouvé pour la troisième recrue estivale !

Le RC Lens continu son recrutement en vue de la saison prochaine. Les vices champions de France qui s’apprête à disputer la Ligue des Champions, verront certain de leurs joueurs partir tandis que d’autre arriveront pour renforcer l’effectif lensois. C’est notamment le cas d’un violet,qui faisait fantasmer le PSV. Accord trouvé entre le RC Lens et Spierings ! Stijn Spierings pourrait donc rejoindre les vice-champions de France. Le RC Lens a su faire face à la concurrence du PSV, sa visite médicale pourrait être dans les prochains jours, selon Santi Aouna. Titularisé 39 fois en 42 matchs joués cette saison, Stijn Spierings est l’un des hommes forts de Toulouse depuis son arrivée, il y' a trois ans. Très bon au milieu de terrain, le néerlandais pourrait découvrir la Ligue des Champions, la saison prochaine. Après Oscar Cortez et Morgan Guilavogui, Stijn Spierings pourrait donc devenir la troisième recrue estivale des Sang et Or. 🚨EXCL : 🔴🟡🇳🇱 #Ligue1 |



◉ Accord contractuel trouvé entre Lens et Stijn Spierings. Visite médicale dans les prochains jours.



◉ Le milieu de 27 ans a choisi Lens qui à su rattraper son retard sur le PSV.



◉ Le duo Haise / Thil a fait la différence.https://t.co/shAJkvowIY pic.twitter.com/IZ2E2sloyw — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 21, 2023

Pour résumer Le RC Lens, auteur d’une nouvelle bonne saison, a terminé deuxième championnat et jouera la Ligue des Champions, la saison prochaine. Le club arlésien serait proche de signer Stijn Spierings, portant le total de potentielles recrues à trois.

