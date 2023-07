RC Lens - Mercato : la sixième recrue est en route pour Lens !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Après Stijn Spierings, Neil El-Aynaoui, Morgan Guilavogui, Andy Diouf et Oscar Cortes, le RC Lens aurait bouclé depuis plusieurs jours l'arrivée de sa sixième recrue estivale en la personne du défenseur central de l'Energetik-BGU, Abdukodir Khusanov. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Khusanov a mis le cap sur Lens ! La venue de l'international ouzbek dans l'Artois ne devrait plus tarder à devenir officielle puisque le joueur de 20 ans, qui aurait obtenu son visa, s'est envolé ce dimanche matin pour la France, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous partagée par le média ouzbek championat.asia. À son arrivée à Lens, Abdukodir Khusanov devrait donc passer sa visite médicale et parapher son contrat avec le club artésien. ✈️ 🇫🇷 #RCLens https://t.co/0FSvs6oamM pic.twitter.com/c7QVjNSPAK — Championat.asia English (@championatasia1) July 23, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le défenseur central ouzbek de l'Energetik-BGU, Abdukodir Khusanov, s'est envolé ce dimanche matin pour la France où il devrait s'engager pour le RC Lens et ainsi devenir la sixième recrue estivale du club artésien.

Fabien Chorlet

Rédacteur