RC Lens, OM – Mercato : la piste Zakaria se confirme, Haise prépare une grande annonce !

Face aux nouvelles exigences du RC Strasbourg pour Habib Diarra, le RC Lens s'est positionné sur un autre dossier afin de renforcer son entrejeu cet été. Comme révélé ce samedi, les Sang et Or sont désormais sur le milieu de terrain suisse prêté par la Juve à Chelsea, Denis Zakaria. Une piste également creusée par Pablo Longoria à l'OM.

Confirmant cet intérêt, Mohamed Toubache-Ter apporte quelques précisions sur le dossier, annonçant notamment que c'est le manager général Franck Haise qui valide absolument tous les profils creusés par le tandem Grégory Thil – Arnaud Pouille.

L'insider en profite également pour assurer que Franck Haise va prochainement prendre la parole pour annoncer qu'il reste au RC Lens. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le technicien nordiste était dragué avec insistante par son ancien coordinateur sportif Florent Ghisolfi pour prendre la place d'entraîneur de l'OGC Nice.

Pour résumer Franck Haise, qui s'apprête à annoncer qu'il reste au RC Lens malgré le forcing d'un club de Ligue 1 (Nice), a validé la piste Denis Zakaria. Selon Mohamed Toubache-Ter, les Sang et Or se posent en vrais concurrents de l'OM sur le dossier.

