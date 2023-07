Quatre clubs contrarient le Real pour Mbappé, coup dur pour Güler, des millions s'envolent au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

La presse madrilène

Marca : "Soit vente, soit un an sans jouer"

Comme ce samedi, Marca fait sa Une sur Kylian Mbappé et croit savoir que quatre autres clubs que le Real Madrid seraient particulièrement intéressés par la signature de l'attaquant français cet été. Il s'agirait de Manchester United, Chelsea, Tottenham et Al-Hilal.

AS : "Première à l'ombre de Mbappé"

De son côté, AS s'attarde surtout sur le premier match de préparation du Real Madrid, qui aura lieu la nuit prochaine contre l'AC Milan. Jude Bellingham devrait jouer son premier match sous le maillot merengue tandis qu'Arda Güler est, lui, incertain, pour cette rencontre amicale.

La presse catalane

Sport : "Un virus met le Barça KO"

Du côté de la presse catalane et Sport, on revient sur le virus gastrique qui a touché plusieurs joueurs du FC Barcelone et a empêché la tenue du match amical entre le Barça et la Juventus Turin.

Mundo Deportivo : "Le Barça - Juve annulé"

Avec l'annulation de cette rencontre, le club blaugrana devrait avoir un manque à gagner de 2 millions d'euros, si l'on en croit Mundo Deportivo. Par ailleurs, le journal catalan nous apprend que la priorité du Barça serait désormais le recrutement d'un milieu de terrain et non d'un attaquant comme Joao Félix (Atlético Madrid). Et cette priorité se nommerait Bernardo Silva (Manchester City).

