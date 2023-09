Equipe de France : Barcola et Cherki régalent les Espoirs, Kalimuendo touché

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Le job est fait, l'objectif rempli. Thierry Henry, arrivé sur le banc de touche de l'équipe de France Espoirs, aura donc remporté ses deux premiers matches. Un en amical, la semaine dernière, et le second, ce soir (4-0), plus important, sur le terrain de la Slovénie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2025 Espoirs. Ce qui lance parfaitement la campagne des qualifications.

Kalimuendo touché

Le succès des Bleus, on le doit aux réalisations de Bradley Barcola, en première et seconde période (45e+1, 57e), avec, notamment, une magnifique reprise de volée juste avant la pause sur une remise de Kalimuendo. Les deux autres buts des joueurs français ont été inscrits par Rayan Cherki, à la 50e minute, puis par Sekou Mara, en fin de rencontre (88e).

Coup dur, en revanche, pour le Stade Rennais avec le claquage, juste avant la pause, de Arnaud Kalimuendo. Ce qui va contraindre Bruno Genesio à se passer de lui dans les prochaines semaines.

