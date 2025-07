L’été est (encore) brûlant sur les réseaux, et ce n’est pas Salma Hayek qui dira le contraire. À 58 ans, l’actrice mexicaine a une nouvelle fois enflammé Instagram avec une vidéo devenue virale en quelques heures.

Salma Hayek est décidément très en forme cet été. Une semaine après avoir affolé les routes du Tour de France avec un maillot du Stade Rennais, la compagne de François-Henri Pinault a remis le couvert. En bikini blanc, la star oscarisée a offert à ses millions d’abonnés une danse sensuelle sur un morceau de Bad Bunny. Résultat : plus d’un million de likes, des milliers de commentaires et un Reel qui tourne en boucle.

Cette séquence, capturée sur une plage paradisiaque, a été publiée sur son compte officiel. Salma y apparaît radieuse, libre, assumée. Une façon pour elle de rappeler que le glamour et la sensualité ne sont pas une affaire d’âge. À l’aise dans son corps, elle dégage une confiance qui inspire — et qui plaît, comme en témoigne l’emballement de ses fans.

Salma Hayek affole la toile

Cette vidéo s’inscrit dans la foulée de sa récente couverture pour Sports Illustrated Mexico, où elle s’affiche sublime et naturelle. À travers ses publications, l’actrice continue de casser les codes de l’industrie, prônant l’acceptation de soi et la beauté au-delà des standards habituels.

La séquence n’est pas passée inaperçue non plus du côté des médias people. De TMZ à Hola!, tous ont relayé le phénomène. Une preuve de plus que Salma Hayek reste, année après année, une icône incontournable — et une reine des réseaux sociaux.