Stade Rennais : avant l'OL, Genesio a pris Matic pour taper sur ses joueurs

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Ce dimanche, L'Equipe publie un article sur l'influence de Nemanja Matic au Stade Rennais. Le milieu vétéran serbe (35 ans) fait quasiment l'unanimité en Bretagne, où sa science du jeu est saluée par tous. L'ancien défenseur du SRFC Julien Escudé regrette simplement que Florian Maurice n'ait pas recruté un box to box pour lui associer au cœur du jeu rennais. Mais sinon, rien à dire. Au contraire, même. Il semblerait que Bruno Genesio aimerait que ses joueurs prennent un peu plus exemple sur l'ancienne dynamo de Manchester United et Chelsea.

"C'est un champion, lui..."

Interrogé en conférence de presse sur l'apport de Matic à son équipe, Genesio s'est contenté de répondre : "C'est un champion, lui...". Une façon de dire qu'à l'entraînement comme en match, le Serbe ne supporte pas de perdre, ce qui est loin d'être le cas chez ses partenaires. Ce n'est pas la première fois que l'entraîneur rennais, qui retrouve son club de cœur, l'OL, ce dimanche, pointe un manque de caractère chez ses troupes...

Le petit coup de tête de @terrier_martin face à son ancien club 😉 !



🔙 @staderennais #SRFCOL pic.twitter.com/H1zcP7v1Lf — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 12, 2023

Podcast Men's Up Life