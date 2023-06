Stade Rennais, OM - Mercato : Mandanda en Arabie saoudite ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le Stade Rennais, qui cherche à prêter son jeune gardien franco-turc Dogan Alemdar, n'aura pas à changer ses plans. L'idée est que ce dernier joue pendant une saison, par exemple à Laval en Ligue 2, avant de revenir chez les Rouge et Noir pour prendre la suite de Steve Mandanda qui, en fin de contrat, ne sera pas prolongé. Mais Foot Mercato assure que le Fenomeno a eu l'occasion d'aller voir ailleurs dès cette intersaison.

Le média annonce que plusieurs clubs saoudiens ont contacté l'ancien gardien de l'OM. Mais celui-ci, malgré ses 38 ans et l'imminence de la fin de son contrat, n'a pas souhaité donner suite. Le Fenomeno va donc disputer une dernière saison avec Rennes avant, probablement, de raccrocher les gants. Avant que l'Arabie Saoudite ne revienne aux nouvelles l'été prochain...

Pour résumer

A 38 ans et alors qu'il ne lui reste plus qu'une saison de contrat avec le Stade Rennais, Steve Mandanda a repoussé les avances de clubs saoudiens. Le Fenomeno devrait conclure sa carrière au plus haut niveau en Bretagne.