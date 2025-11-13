A l’autre bout du monde, Leandro Paredes, qui fait le bonheur de Boca Juniors, milite pour que son ancien coéquipier du PSG Neymar le rejoigne chez les Xeneizes.

Dimanche dernier, la Bombonera a vibré pour le Superclasico qui passionne l’Argentine entière. Boca Juniors a triomphé de River Plate (2-0), confortant sa 1ère place dans son groupe du tournoi clôture et se qualifiant du même coup pour la prochaine édition de la Copa Libertadores. Revenu dans son club formateur l’été dernier alors que celui-ci était au plus mal, Leandro Paredes a transfiguré son équipe. L’ancien milieu du PSG est le meilleur joueur du championnat argentin avec son ancien coéquipier parisien Angel Di Maria, qui fait les beaux jours de Rosario Central, leader de l’autre groupe.

Neymar bientôt chez les Xeneizes

En plus d’être brillant sur le terrain, Paredes fait aussi le travail de directeur sportif. Il est en train de convaincre son grand ami Paulo Dybala de le rejoindre à Buenos Aires. Et ce n’est pas tout ! Il milite également pour une arrivée d’un autre ancien du PSG, Neymar ! Au média Tyc Sports, Paredes a déclaré : « On parle beaucoup avec Ney. Nous avons une très bonne relation, tous les deux, nous sommes amis. Nous sommes toujours en contacts, mais il est dans son club, il faut le respecter. Nous ne pouvons pas parler de transfert. Mais s’il veut venir, nous l’attendons avec grand plaisir ! ».

Neymar, dont la carrière est en chute libre depuis qu’il a décidé de quitter le FC Barcelone pour le PSG en 2017, devrait quitter Santos en décembre, à la fin de la saison brésilienne. Le club de la banlieue de Sao Paulo est sur le point de descendre en Serie B, ce qui fait que l’attaquant, souvent blessé et très critiqué dans son pays, serait libre. Une bonne raison pour rejoindre Paredes à Boca et créer une association des anciens du PSG chez les Xeneizes ?