OM : Robinio Vaz fait déjà mieux que Samir Nasri !

À seulement 18 ans, Robinio Vaz affole déjà le Vélodrome. Véritable révélation de ce début de saison, le jeune prodige marseillais vit un rêve éveillé. En Ligue 1, il affiche déjà 4 buts et 2 passes décisives, des statistiques impressionnantes pour un joueur à peine majeur, et a logiquement été élu Olympien du mois d’octobre par les supporters de l’OM.

Mais cet éclat soudain n’est pas passé inaperçu. Selon plusieurs médias anglais, des clubs de Premier League suivent de très près le phénomène phocéen et seraient prêts à débourser près de 20 millions d’euros pour s’attacher ses services. Une somme vertigineuse pour un joueur aussi jeune… et déjà supérieure aux 16 millions d’euros versés par Arsenal en 2008 pour recruter un certain Samir Nasri.

Le joueur veut réussir à Marseille !

Mais là où Nasri avait dû s’exiler pour franchir un cap, Robinio Vaz semble, lui, vouloir écrire son histoire à Marseille. D’autant que le club, conscient de son joyau, ne compte pas revivre le même scénario. Comme le révèle RMC Sport, l’OM prépare déjà une prolongation de contrat longue durée pour sécuriser son futur crack et afficher ses ambitions retrouvées.

L’OM d’aujourd’hui n’est plus celui de 2008 : le projet est plus solide, les ambitions plus hautes, et les jeunes talents mieux entourés. Robinio Vaz, lui, avance sans pression, avec le sourire et une aisance qui rappelle les plus grands.

Et si, cette fois, Marseille tenait enfin son vrai héritier de Samir Nasri… en mieux ?