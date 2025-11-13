OM : Robinio Vaz et une autre pépite du centre mettent en stand-by leur prolongation !

C’est une information à prendre avec des pincettes… Alors que tout semblait bouclé pour la prolongation de Robinio Vaz, la pépite de 18 ans pourrait finalement faire patienter l’Olympique de Marseille. Selon un insider proche du club et notamment du centre de formation et spécialiste des jeunes, le jeune attaquant aurait mis en stand-by les discussions avec le club phocéen, démentant ainsi les informations de RMC Sport.

Robinio Vaz temporise malgré la volonté du club

RMC Sport annonçait récemment que l’OM avait trouvé un accord pour offrir un contrat longue durée à Robinio Vaz, véritable révélation de ce début de saison avec 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1.

Mais selon cette nouvelle source interne, le joueur et son entourage préfèrent attendre avant de s’engager, ouverts à écouter d’éventuelles offres venues d’Angleterre ou d’Allemagne.

Une situation qui place l’OM dans une position délicate : le club, qui espérait sécuriser rapidement son joyau, voit désormais l’incertitude planer sur l’un de ses talents les plus prometteurs.

🧩 Tadjidine Mmadi, l’autre dossier chaud

Et comme un problème n’arrive jamais seul, Tadjidine Mmadi, autre jeune issu du centre de formation, aurait lui aussi mis sa prolongation en pause.

Le jeune milieu, aperçu récemment en Ligue des champions contre l’Atalanta et à Brest en Ligue 1, réfléchit encore à la proposition de contrat transmise par la direction marseillaise.

Deux situations qui inquiètent les dirigeants, d’autant que ces jeunes incarnent l’avenir du projet marseillais. Leur progression et leur intégration dans le groupe pro de Roberto De Zerbi sont vues comme essentielles dans la stratégie du club.

L’OM sous pression avant l’hiver

Avec un mercato hivernal qui approche et la montée en puissance de ces jeunes talents, l’OM sait qu’il devra agir vite pour éviter de voir partir ses pépites quitter la Commanderie.

Robinio Vaz attire déjà les convoitises à l’étranger, et Mmadi pourrait suivre s’il ne se sent pas pleinement considéré dans le projet.

Deux dossiers désormais prioritaires pour Pablo Longoria et la direction olympienne, qui devront convaincre leurs jeunes stars que l’avenir s’écrit bien à Marseille… et nulle part ailleurs.