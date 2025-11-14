ASSE : Horneland fait appel à 10 jeunes pour la Coupe de France, Batubinsika encore écarté !

Le groupe que l’ASSE va présenter demain en Coupe de France vient de tomber…

En conférence de presse, hier, à 48h de l’entrée des Verts en Coupe de France à Quetigny (samedi à 20h30), Eirik Horneland avait expliqué qu’il allait faire jouer certains jeunes en l’absence de nombreux titulaires, blessés ou retenus en sélection.

Tardieu ménagé

Le groupe vient de tomber et comme prévu, Pedro, Makhloufi, Jules Mouton, N’Guessan et Eymard sont présents. Mais c’est aussi le cas d’Achour, Hornech, Moulin, Toty et Cheikh, qui viennent d’effectuer leurs premières séances d’entraînement avec le groupe pro ! A noter que Batubinsika, contrairement à Maçon, n’est pas convoqué.