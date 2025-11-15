ASSE : deux jeunes Verts buteurs en sélection

El Jamali a imité Gadegbeku…

Une dizaine de joueurs de l’ASSE sont en sélection et manqueront donc à l’appel pour l’entrée en lice des Verts en Coupe de France ce soir à Dijon face à Quetigny. C’est le cas d’Axel Dodote, Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali, présents en Hongrie avec l’équipe de France U19. Mercredi soir, Gadegbeku, titularisé au poste d’arrière droit par Bernard Diomède, s’était illustré en inscrivant d’une superbe frappe du gauche un joli but lors de la victoire des Bleuets contre les Iles Féroé (4-0).

El Jamali buteur contre la Bulgarie

Et ce samedi, lors du deuxième match comptant pour le premier tour des éliminatoires de l’Euro, c’est El Jamali qui a scoré lors de la victoire face à la Bulgarie (2-). Titulaire comme Dodote, le jeune milieu de l’ASSE a ouvert le score à la 19e minute sur penalty… avant de rater un autre penalty un peu plus tard…