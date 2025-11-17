Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : Horneland a craqué pour les 3 dernières pépites vertes !

ASSE : Horneland a craqué pour les 3 dernières pépites vertes !
Laurent Hess
17 novembre 2025

Parmi les jeunes appelés pour le match de Coupe de France contre Quetigny, N’Guessan et Eymard ne seraient pas les seules pépites…

Le site Peuple Vert propose un éclairage sur les 8 débutants présents dans le groupe de l’ASSE contre Quetigny hier en Coupe de France. Si Djylian N’Guessan, Paul Eymard et Maedine Makhloufi ne sont déjà plus des inconnus pour les supporters stéphanois, le site dédié aux Verts semble fonder de gros espoirs sur Mylan Toty (16 ans), Issam Cheikh (18 ans) et Noah Moulin (17 ans), restés sur le banc à Dijon.

L’avis de Peuple Vert sur TOTY

« Dans le secteur offensif, plusieurs pépites attirent l’attention. Mylan Toty (portrait ici), né en 2009 et recruté par l’ASSE à Sénart-Moissy, suit les traces de Lucas Gourna-Douath, également formé dans le club francilien. Séduit par son explosivité et sa maturité technique, le staff l’a sécurisé avec un contrat aspirant jusqu’en 2027. Cette première convocation est le fruit de son adaptation éclair et de son potentiel déjà remarqué. »

Sur CHEIKH

« Issam Cheikh, arrivé l’an dernier de l’Olympique de Saint-Étienne, a brillé en U19 Nationaux avec treize buts marqués, l’un des meilleurs totaux de la poule. Désormais intégré à la réserve où il poursuit sur sa lancée, l’attaquant polyvalent est récompensé pour son volume de jeu et son efficacité. »

Sur MOULIN

« Parmi les plus jeunes, Noah Moulin, né en 2008, impressionne par sa polyvalence et son intelligence de jeu. Surclassé en N3 cette saison, il assume déjà le passage au football adulte, occupant tour à tour les rôles d’ailier ou de milieu relayeur. Son ascension rapide séduit les éducateurs de l’Étrat. »

ASSE
#A la une#JEUNES

Les plus lus

Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
ASSE...

Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?

Par Louis Chrestian
OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !
Mercato...

OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !

Par Louis Chrestian
PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !
Mercato...

PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !

Par Louis Chrestian
L’OM prêt à faire une folie pour deux joueurs du FC Nantes ?
FC Nantes...

L’OM prêt à faire une folie pour deux joueurs du FC Nantes ?

Par Louis Chrestian
OL : Endrick est à Paris !
OL...

OL : Endrick est à Paris !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !
FC Nantes...

FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !

Par Louis Chrestian
Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !
ASSE...

Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais – Mercato : La pépite Djaoui Cissé en partance pour Naples cet hiver ?
Mercato...

Stade Rennais – Mercato : La pépite Djaoui Cissé en partance pour Naples cet hiver ?

Par Louis Chrestian
ASSE : La cote de Lucas Stassin est au plus bas !
ASSE...

ASSE : La cote de Lucas Stassin est au plus bas !

Par Louis Chrestian
PSG : Lucas Chevalier a écrit un nouveau record de médiocrité…
Equipe de France...

PSG : Lucas Chevalier a écrit un nouveau record de médiocrité…

Par Louis Chrestian
Le LOSC a trouvé son demi-dieu grâce à Olivier Létang !
LOSC...

Le LOSC a trouvé son demi-dieu grâce à Olivier Létang !

Par Louis Chrestian
OM : Mason Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ? Un titre qui fait scandale !
Ligue 1...

OM : Mason Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ? Un titre qui fait scandale !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Luis Castro doit-il miser sur le jeune Moustapha Dabo ?
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro doit-il miser sur le jeune Moustapha Dabo ?

Par William Tertrin
ASSE : Horneland a craqué pour les 3 dernières pépites vertes !
ASSE...

ASSE : Horneland a craqué pour les 3 dernières pépites vertes !

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : la nouvelle tête déjantée de Yamal fait exploser les réseaux !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : la lessive pourrait continuer cet hiver, une victime déjà identifiée ?

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : les Sang et Or au duel avec le Bayern pour un attaquant qui fait sensation
Mercato...

RC Lens Mercato : les Sang et Or au duel avec le Bayern pour un attaquant qui fait sensation

Par William Tertrin
Équipe de France : l’Azerbaïdjan va jouer un rôle clé dans la liste de Deschamps pour le Mondial
Equipe de France...

Équipe de France : l’Azerbaïdjan va jouer un rôle clé dans la liste de Deschamps pour le Mondial

Par William Tertrin
PSG : décevant avec les Bleus, Chevalier a quand même donné une petite leçon à un ancien de l’ASSE
ASSE...

PSG : décevant avec les Bleus, Chevalier a quand même donné une petite leçon à un ancien de l’ASSE

Par William Tertrin
Michaël Gerlinger et Michele Kang, la nouvelle direction de l'OL.
Ligue 1...

OL : une grosse annonce est tombée, les supporters peuvent jubiler

Par William Tertrin
L’OM doit-il ne pas recruter de milieu pour faire de la place à Darryl Bakola ?
Mercato...

L’OM doit-il ne pas recruter de milieu pour faire de la place à Darryl Bakola ?

Par Louis Chrestian
Équipe de France : qui a marqué des points, qui en a perdu ? Les notes des Bleus victorieux en Azerbaïdjan
Equipe de France...

Équipe de France : qui a marqué des points, qui en a perdu ? Les notes des Bleus victorieux en Azerbaïdjan

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet