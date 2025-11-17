ASSE : Horneland a craqué pour les 3 dernières pépites vertes !

Parmi les jeunes appelés pour le match de Coupe de France contre Quetigny, N’Guessan et Eymard ne seraient pas les seules pépites…

Le site Peuple Vert propose un éclairage sur les 8 débutants présents dans le groupe de l’ASSE contre Quetigny hier en Coupe de France. Si Djylian N’Guessan, Paul Eymard et Maedine Makhloufi ne sont déjà plus des inconnus pour les supporters stéphanois, le site dédié aux Verts semble fonder de gros espoirs sur Mylan Toty (16 ans), Issam Cheikh (18 ans) et Noah Moulin (17 ans), restés sur le banc à Dijon.

L’avis de Peuple Vert sur TOTY

« Dans le secteur offensif, plusieurs pépites attirent l’attention. Mylan Toty (portrait ici), né en 2009 et recruté par l’ASSE à Sénart-Moissy, suit les traces de Lucas Gourna-Douath, également formé dans le club francilien. Séduit par son explosivité et sa maturité technique, le staff l’a sécurisé avec un contrat aspirant jusqu’en 2027. Cette première convocation est le fruit de son adaptation éclair et de son potentiel déjà remarqué. »

Sur CHEIKH

« Issam Cheikh, arrivé l’an dernier de l’Olympique de Saint-Étienne, a brillé en U19 Nationaux avec treize buts marqués, l’un des meilleurs totaux de la poule. Désormais intégré à la réserve où il poursuit sur sa lancée, l’attaquant polyvalent est récompensé pour son volume de jeu et son efficacité. »

Sur MOULIN

« Parmi les plus jeunes, Noah Moulin, né en 2008, impressionne par sa polyvalence et son intelligence de jeu. Surclassé en N3 cette saison, il assume déjà le passage au football adulte, occupant tour à tour les rôles d’ailier ou de milieu relayeur. Son ascension rapide séduit les éducateurs de l’Étrat. »