FC Barcelone Mercato : une recrue estivale déjà sur le départ en janvier !

L’avenir de Roony Bardghji au FC Barcelone interroge, tant son temps de jeu réduit inquiète dans les coulisses comme sur le terrain. À l’approche du mercato hivernal, son nom fait déjà couler beaucoup d’encre et agite la scène européenne.

Un temps de jeu réduit pour Roony Bardghji au Barça

Arrivé en Catalogne avec de belles promesses, Bardghji peine à s’imposer sous le maillot blaugrana. Le jeune attaquant manque cruellement d’opportunités pour démontrer son talent et poursuivre sa progression, un constat qui fait grincer des dents dans son entourage mais aussi au sein du club.

Stuttgart et Porto tentent de le recruter dès janvier

Cette situation tendue a attiré l’attention de plusieurs écuries européennes. Stuttgart et le FC Porto, sensibles au potentiel de Bardghji, se sont rapidement positionnés pour tenter de l’enrôler dès le mois de janvier, privilégiant la formule du prêt pour le relancer sans délai.

Hansi Flick ferme la porte à un départ

Mais pour l’heure, ce scénario ne séduit ni le joueur ni le technicien Hansi Flick. Les deux parties se montrent fermes : pas question d’envisager un départ cet hiver. Cette position radicale bloque toute option de prêt, malgré la pression croissante autour du mercato et les sollicitations venues de l’étranger.

Quelle suite pour le jeune talent catalan ?

L’incertitude reste entière autour du futur proche de Bardghji. Sa situation cristallise les tensions entre ambitions personnelles, gestion sportive et stratégie de l’effectif barcelonais. Le Barça ne peut plus ignorer la nécessité de clarifier son rôle pour la suite de la saison, car chaque décision prise aura un impact déterminant sur son projet. Affaire à suivre dans les prochaines semaines sur le marché des transferts, où l’actualité de Bardghji pourrait s’inviter au cœur des discussions, tout comme celle d’autres grands joueurs comme Karim Benzema détaille son avenir à Al-Ittihad.