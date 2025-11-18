Arrivé en 2024 comme conseiller sportif et institutionnel, Fabrizio Ravanelli voit son rôle à l’Olympique de Marseille s’effriter progressivement.

Fabrizio Ravanelli est dans la tourmente à l’OM. Conseiller sportif et institutionnel, l’Italien avait rapidement séduit le club et le vestiaire à son arrivée en 2024. Mais progressivement, son influence s’est réduite, jusqu’à ce qu’une séparation devienne envisageable. Selon La Provence, tout a basculé le 22 février 2025. Sollicité pour défendre l’institution lors d’une soirée agitée à Auxerre, Ravanelli critique vertement l’arbitrage et se retrouve sanctionné : trois matchs de suspension et un sévère recadrage en interne. Ce premier incident a semé le doute sur sa place au sein du club.

Le point de bascule à Auxerre ?

Dans un contexte sportif tendu, certains cadres lui reprochent une ambition jugée excessive et une proximité trop grande avec les joueurs. Toujours d’après La Provence, un dirigeant de l’OM évoque même son incapacité à agir efficacement dans les périodes délicates. Avec l’arrivée de Medhi Benatia et sa réorganisation pour assainir l’environnement de l’OM, Ravanelli est progressivement tenu à l’écart. Il ne participe plus aux déplacements clés, ni aux moments importants de la vie du groupe. Sa dernière apparition officielle remonte au 5 mai à Furiani, lors de la commémoration du drame. La préparation estivale, la reprise de la Ligue 1 et le retour en Ligue des champions se déroulent sans lui.

Ravanelli vit mal son déclassement

Depuis Pérouse, il partage son temps entre sorties à vélo et interventions symboliques avec la Juventus, tout en restant contractuellement lié à Marseille. Début novembre, Ravanelli revient à Marseille pour discuter avec la direction des modalités de sa sortie. Son entourage confie qu’il vit très mal cette mise à l’écart et peine à comprendre la tournure de son aventure marseillaise. Plusieurs clubs italiens et médias l’ont approché, mais son contrat freine toute avancée. Sollicité par La Provence sur le rôle actuel de Ravanelli, le service communication de l’OM n’a pas répondu mais tout laisse désormais penser qu’une séparation est imminente.