L’OM doit-il se pencher sur Sofiane Diop au mercato d’hiver ?

L’Olympique de Marseille cherche à renforcer son secteur offensif cet hiver et plusieurs pistes circulent, mais une question anime de plus en plus les supporters : Sofiane Diop doit-il devenir une priorité pour l’OM ?

« C’est une super idée »

« Sofiane Diop serait une recrue beaucoup plus pertinente que les pistes évoquées ces derniers jours, notamment Ludovic Blas. Je suis fan de ses qualités techniques : il possède une excellente vision de jeu, joue entre les lignes avec intelligence et s’inscrit parfaitement dans le profil de milieu offensif désiré par Roberto De Zerbi. Décisif avec l’OGC Nice cette saison (6 buts et 1 passe), il affiche en plus une valeur marchande très faible, autour de 8 millions d’euros, ce qui représente une opportunité rare pour l’OM. Oui, il se blesse souvent, mais lorsque Diop est à 100 %, il apporte un vrai plus et devient un joueur différent. À ce prix-là, le risque vaut largement le coup : c’est un choix 100 fois plus cohérent et ambitieux que d’autres cibles annoncées. »



Louis CHRESTIAN

« Je ne pense pas que l’OM devrait foncer »

« C’est une belle idée, mais je ne pense pas que l’OM devrait foncer. D’abord, son profil physique est inquiétant. Diop a connu plusieurs blessures récurrentes depuis son arrivée à Nice : ischio-jambiers, fracture au pied, entorse au genou… En juin par exemple, il a dû être opéré d’une pubalgie. Une telle fragilité médicale rend un pari risqué pour un club comme l’OM, surtout s’il investit dessus comme un “élément clé” de son secteur offensif.

Ensuite, sur le plan sportif, même si ses qualités techniques sont indéniables (vision de jeu, intelligence entre les lignes, créativité), sa disponibilité reste un vrai point d’interrogation. Miser sur un joueur qui peut être absent à répétition, c’est prendre le risque d’un rendement irrégulier. Pour un projet ambitieux, la fiabilité peut être tout aussi cruciale que le talent, malgré de bonnes statistiques à Nice.

Enfin, sur le plan de l’opportunité financière, son prix peut paraître assez élevé lui qui était arrivé contre un chèque de 22 millions d’euros à Nice. L’OM pourrait très bien cibler d’autres profils et privilégier des joueurs plus durables, avec des investissements moins coûteux, surtout vu l’argent dépensé l’été dernier ».

William TERTRIN