Les infos du jour : la virée de Mbappé à Dubaï fait polémique, le PSG et le Barça climatisés pour Julian Alvarez

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 18 novembre 2025.

La grosse info : Mbappé s’est offert une nouvelle escapade, et ça fait jaser !

Après son forfait en équipe de France, le capitaine des Bleus, blessé selon Didier Deschamps, n’est pas directement rentré à Madrid…

Equipe de France : un an après, Mbappé a refait le coup de Stockholm !

Mais aussi…

