Equipe de France : Rothen charge Mbappé pour sa nouvelle escapade, Larqué veut des sanctions

La nouvelle polémique autour de Kylian Mbappé continue de faire jaser…

Auteur d’un doublé contre l’Ukraine (4-0) jeudi dernier, Kylian Mbappé avait été remis à la disposition du Real Madrid et il n’avait pas participé au match des Bleus en Azerbaïdjan (3-1) dimanche. Cela lui a valu quelques critiques, des accusations de passe-droit notamment, mais selon Deschamps, il n’y avait pas de blessure « diplomatique » de Mbappé… « Kylian a toujours une inflammation à la cheville, avait réagi le sélectionneur en conférence de presse. J’estime qu’il n’y avait aucun risque à prendre, du fait qu’on est déjà qualifiés. Comme c’est le cas avec Eduardo Camavinga ».

Mbappé épinglé, la FFF aussi

Pourtant, Mbappé n’a pas quitté les Bleus pour rejoindre Madrid. Il s’est en effet envolé pour Dubaï où il a été aperçu à l’hôtel Atlantis The Royal mais aussi en présence d’autres célébrités à un club de padel. Le chanteur Dadju a d’ailleurs posé lundi une story Instagram dans laquelle on peut voir Mbappé en tenue de sport. « Merci à notre ami et champion Kylian Mbappé de nous avoir rendu visite aujourd’hui », a écrit Nasser Goulamhoussen, producteur de tournée et agent d’artistes. Pour rejoindre Dubaï, Mbappé a effectué un trajet d’environ 6h40. C’est une heure de plus que le vol des Bleus pour Bakou (5h10 en moyenne)… Une virée qui rappelle son escapade controversée à Stockholm il y a un an. Mbappé avait déjà été laissé à disposition du Real Madrid alors que les Bleus étaient sur le pont, et il était parti faire la fête en Suède. Une escapade qui avait pris d’autres proportions puisqu’il avait été visé par une plainte pour viol, classée depuis sans suite… Comme on pouvait s’en douter, cette nouvelle escapade fait jaser. Sur RMC, ce mardi, Jérôme Rothen s’en est offusqué. « Le vrai souci, c’est le comportement de Mbappé encore une fois ! En tant que capitaine, non ‘il ne fait pas ce qu’il veut’ ! Son devoir était d’être en Azerbaïdjan, blessé ou pas ! Je n’en veux pas à l’homme, j’en veux au capitaine des Bleus et à la comm’ de la fédé ! Cette histoire prouve à quel point ces joueurs sont déconnectés ! », a réagi l’ancien parisien. Et Jean-Michel Larqué s’est encore plus agacé de l’attitude de Mbappé, et de celle de la FFF… « Le communiqué de la fédé est mensonger ! En tant que membre de cette fédé, je veux que ces gens soient auditionnés par la ministre Ferrari et soient sanctionnés ! On nous prend pour des idiots ! »