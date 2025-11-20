Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans) continue de faire parler de lui mais cette fois-ci pour ses frasques hors des terrains.

Encore une polémique autour de Lamine Yamal ! Alors qu’il récupère doucement d’une pubalgie qui l’a empêché de rejoindre le dernier rassemblement de l’Espagne, le jeune attaquant espagnol a été aperçu en pleine fête en boîte de nuit.

Selon Ok Diario, l’ailier du FC Barcelone se trouvait vendredi soir au Luz de Gas, où il a fait la fête jusqu’au petit matin. Les organisateurs ont d’ailleurs dû renforcer la sécurité pour éviter que des images du joueur ne circulent sur les réseaux sociaux. Yamal était installé dans un espace VIP, séparé de la piste de danse et réservé exclusivement aux femmes et à lui-même. D’après El Periodico, le crack de 18 ans et son entourage ont quitté la soirée vers 3h30 du matin.

Cette sortie intervient alors que l’Espagne préparait déjà la Coupe du monde 2026. Sa pubalgie explique en partie son absence lors du dernier rassemblement mais sa vie nocturne pourrait inquiéter certains observateurs quant à sa récupération et sa discipline. Ce samedi, le Barça reçoit l’Athletic Bilbao pour son grand retour au Camp Non en Liga. La présence de Yamal est incertaine, mais si le joueur participe au match, sa prestation sera doublement scrutée de très près.