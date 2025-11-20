PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !
FC Nantes – Mercato : Le retour d’Abdoulaye Touré ?
Louis Chrestian
20 novembre 2025

Depuis plusieurs semaines, l’idée d’un retour d’Abdoulaye Touré au FC Nantes circule parmi les supporters. Un fantasme ? Pas vraiment. Sportivement, le milieu défensif de 31 ans serait un renfort de poids pour les Canaris, comme nous l’avions expliqué dans notre vidéo YouTube consacrée au « mercato idéal nantais ».
Mais la réalité est toute autre… et les mots d’Abdoulaye Touré ressemblent davantage à une porte qui se ferme qu’à un comeback imminent.

Un ancien cadre, formé à La Jonelière

Abdoulaye Touré, pur produit de la formation nantaise, a longtemps incarné le milieu du FCN : puissance, volume de jeu, sens du collectif.
Entre 2014 et 2021, il a porté le club quand il traversait des périodes mouvementées, assumant un rôle essentiel malgré les critiques et les changements d’entraîneurs.

Mais son départ en août 2021 reste l’un des épisodes les plus amers de sa carrière et c’est précisément ce souvenir qui semble éloigner l’idée d’un retour.

Touré s’exprime : une “cicatrice” encore ouverte

Début novembre, dans un entretien accordé au média Capté, Abdoulaye Touré a livré un témoignage fort sur la façon dont son aventure nantaise s’est terminée.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses mots trahissent une profonde déception :

« J’étais vraiment dans une situation très délicate. J’étais en réserve et je n’avais aucune certitude de réintégrer le groupe professionnel parce qu’on ne voulait pas de moi. La fin avec Nantes est une grosse cicatrice parce qu’avec tous les services que j’ai rendus, avec « l’étiquette » qu’on me mettait d’enfant du club… On ne m’a jamais montré que je faisais partie des enfants du club. Donc pour moi, ça reste une grosse cicatrice. »

Un témoignage lourd, teinté de sentiment d’injustice, qui en dit long sur l’état des relations entre le joueur et son club formateur.

Un retour compromis

Face à de telles déclarations, l’hypothèse d’un retour prend un tout autre visage.
Sportivement, oui, Abdoulaye Touré aurait été un renfort idéal : expérience de Ligue 1, leadership, connaissance parfaite du club.
Mais humainement, le lien semble abîmé, voire brisé.

Le joueur poursuit d’ailleurs :

« Comme on dit, c’est la loi du foot. Même si je pense que j’aurais mérité mieux. C’est comme ça, je ne vais pas refaire l’histoire. »

Difficile d’imaginer, après de tels propos, une réconciliation rapide.
Difficile aussi de penser qu’il reviendra dans un environnement où il estime ne pas avoir été respecté à sa juste valeur.

Le FC Nantes doit regarder ailleurs ?

Alors que les Canaris cherchent à se renforcer au milieu, l’idée Touré restera sans doute… seulement une idée.
Un scénario séduisant sur le papier, mais que la réalité émotionnelle et humaine rend presque impossible.

Le mercato s’ouvrira bientôt, et il faudra désormais explorer d’autres pistes.
Quant aux supporters, ils garderont peut-être le regret de ne jamais revoir l’enfant de La Jonelière boucler la boucle.

