FC Nantes : un problème majeur plombe les Canaris, la bombe a été lâchée !

En conférence de presse, Johann Lepenant a pointé du doigt un problème majeur qui empêche le FC Nantes de concrétiser les temps forts et de sécuriser des points précieux dans la course au maintien.

Le FC Nantes traverse une période extrêmement compliquée dans sa lutte pour le maintien. À quelques journées de la fin, les Canaris manquent de régularité et surtout d’efficacité dans les moments clés. Johann Lepenant, milieu de terrain du club, a livré une analyse lucide et sans détour sur la principale faiblesse de son équipe : l’incapacité à conclure ses temps forts.

En conférence de presse avant de recevoir Brest ce dimanche, le joueur de 23 ans a insisté sur un problème récurrent qui coûte de précieux points au FCN cette saison :

« A un moment, on était plus proche du 3-1 que du 2-2 avec le poteau d’Ignatius Ganago (contre Strasbourg). On n’arrive pas à tuer les matchs. À Metz, on a subi mais on n’a pas su concrétiser les occasions qu’on a eu. Il va falloir être plus réaliste devant le but dimanche. »

Un constat brutal mais partagé dans le vestiaire nantais, où les matchs récents se ressemblent : des occasions, des temps forts… mais un manque de réalisme qui empêche l’équipe de prendre des points.

Un manque de “tueur” qui coûte cher

Le scénario évoqué par Lepenant est devenu une constante cette saison. Nantes parvient parfois à exister dans ses matchs, à se créer des situations dangereuses, mais ne parvient pas à faire la différence au tableau d’affichage.

Face à Strasbourg, les Canaris menaient encore en fin de rencontre avant de s’écrouler dans les dernières minutes. À Metz, malgré une domination dans certaines phases, les occasions n’ont pas été converties.

Cette incapacité à “tuer les matchs” pèse lourd dans une saison où chaque point compte dans la course au maintien. « C’est difficile quand il existe tout le temps une spirale négative. J’ai l’impression que l’équipe donne tout chaque week-end et que ça ne nous sourit pas. Il n’y a rien qui tourne en notre faveur, on a l’impression d’être impuissant. La semaine est difficile pour tout le monde, ce ne sont pas des bons moments à vivre. Il faut bosser, rester à l’écoute car rien n’est perdu. On ne va jouer que des finales, avec trois matches très rapprochés. On n’a pas le temps de cogiter », a rajouté Lepenant, comme relayé par Ouest-France.

Un problème mental autant que technique

Au-delà de la finition, c’est aussi la gestion des temps faibles et des fins de match qui interroge. Nantes semble régulièrement perdre le contrôle dans les moments décisifs, laissant filer des points pourtant à sa portée.

Lepenant insiste sur la nécessité de devenir plus réaliste, un mot qui revient comme un leitmotiv dans les discours du vestiaire nantais.

Un maintien encore possible mais sous pression

Malgré tout, le joueur refuse de céder au pessimisme. Mathématiquement, le maintien reste accessible, et les prochaines rencontres seront décisives pour la survie du club en Ligue 1.

Mais pour espérer s’en sortir, Nantes devra rapidement corriger ce manque de réalisme qui, semaine après semaine, le rapproche dangereusement d’une relégation en Ligue 2.