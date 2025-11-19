Les Blaugranas auraient l’intention de recruter Alejandro Grimaldo (30 ans, Bayer Leverkusen), qui verrait d’un bon œil un retour dans son club formateur, alors que le PSG le suit également.

Dans le courant du mois d’octobre, une rumeur a couru que le Paris Saint-Germain s’intéressait à Alejandro Grimaldo. Le club de la capitale chercherait une doublure à Nuno Mendes et il a arrêté son choix sur le latéral gauche espagnol, formé au FC Barcelone et que Luis Enrique connaît bien. D’ailleurs, c’est l’entraîneur parisien qui aurait soufflé son nom à sa direction. Mais a priori, Grimaldo restera à Leverkusen jusqu’à la fin de la saison. Et il y aura une grosse concurrence, notamment un club qui le fait rêver.

Priorité du Barça l’été prochain

Le journaliste italien Matteo Moretto a expliqué dans l’émission La Pizarra de Quintana qu’Alejandro Grimaldo était la priorité du FC Barcelone pour la saison prochaine. Le Bayern Munich voudrait également l’Espagnol mais le Bayer ne veut pas renforcer un concurrent qui gagne déjà tout en Allemagne. Le Barça serait la meilleure option pour le joueur, natif de Valence mais qui a été formé en Catalogne avant d’exploser au Benfica car il était barré en équipe première par Jordi Alba.

Le FC Barcelone voudrait doubler le poste de latéral gauche car Alejandro Baldé est régulièrement blessé et irrégulier. Sa doublure, Gerard Marin, n’a clairement pas le niveau pour jouer les premiers rôles en Liga ou en Champions League. La cote de Grimaldo est de 30 M€ sur Transfermarkt. Abordable aussi bien pour le Barça que le PSG…