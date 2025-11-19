Le fameux match entre Villarreal et le FC Barcelone, comptant pour la 17e journée de Liga, a été fixé. Pas de voyage à Miami, de retrouvailles avec Lionel Messi et de millions d’indemnisation.

Ce mercredi, la Liga a dévoilé la programmation de la 17e journée, qui se tiendra l’avant-dernier week-end de décembre. Le Real Madrid recevra le FC Séville le samedi 20 et le FC Barcelone se déplacera à Villarreal le lendemain. Cette rencontre entre le Sous-Marin Jaune et les Blaugranas a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines car la Liga ambitionnait de le faire jouer à Miami. Tout était ficelé, un accord avait été trouvé avec les deux clubs ainsi que l’organisateur sur place mais une levée de boucliers générale a fait capoter l’opération.

Le Barça ne pourra pas non plus jouer de match amical

La rencontre aurait dû se dérouler au Hard Rock Stadium de Miami, où ont eu lieu plusieurs matches du Mondial des Clubs en juin et juillet. Lionel Messi aurait certainement été dans les gradins, de même que les autres anciens Barcelonais que sont Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets. La direction du Barça aurait pu en profiter pour tenter un rapprochement avec l’Argentin et son club, qui restent très froids à son égard depuis sa non-prolongation à l’été 2021. Ce sera pour une autre fois… ou peut-être jamais puisqu’il se dit que Messi n’a pas non plus apprécié la dernière sortie de Joan Laporta concernant un possible retour !

Autre problème causé par cette annulation du match aux Etats-Unis : le manque à gagner. Villarreal et le FC Barcelone auraient reçu plusieurs millions pour accepter de jouer la rencontre de l’autre côté de l’Atlantique. Lorsqu’il a appris que ce n’était plus d’actualité, le club catalan a imaginé jouer un match amical au Maroc ou au Pérou, soit le dimanche 21, soit le lundi 22. Hansi Flick s’y était opposé mais sa direction lui aurait peut-être mis la pression afin de renflouer les caisses. Mais avec la programmation du déplacement à Villarreal au dimanche, cette idée n’est plus d’actualité. Pas de retrouvailles avec Messi, pas de millions : le Barça a décidément tout perdu dans cette histoire, sauf le respect de ses fans qui ne voulaient pas le voir jouer la Liga ailleurs qu’en Espagne !